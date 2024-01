Palermo | giovane ucciso dopo rissa in discoteca a Balestrate

(Di domenica 14 gennaio 2024), (Adnkronos) - Un ragazzo di 20 anni è morto per le lesioni riportate durante unaavvenuta la notte scorsa davanti allaMedusa di, nel palermitano. Ilè morto all'ospedale di Partinico, dove era stato trasportatoi primi soccorsi. Indagano i carabinieri della Compagnia di Partinico che dalla scorsa notte stanno cercando eventuali testimoni. Lo scorso 20 dicembre un altro, Lino Celesia, era stato, a colpi di pistola, in unanel centro di

...è stato ucciso in nottata durante una rissa iniziata alla discoteca Medusa di Balestrate () ... che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e capire chi ha causato la morte del. Sembra ...TI POTREBBE INTERESSARELa tragedia arriva a poche settimane dall’omicidio di Celestino Celesia alla discoteca Notr3 di via Calvi, a Palermo. E nei giorni scorsi è arrivata la condanna a 10 anni per Gianvito Italiano, ...Palermo Un ventenne è stato ucciso in nottata nel corso di una rissa scoppiata all’interno della discoteca Medusa di Balestrate (Pa) e poi proseguita all’esterno del locale. La vittima sarebbe stata ...