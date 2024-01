Palermo | giovane morto dopo rissa | ' tutta colpa di Tik Tok e alcol' | valanga di commenti social

(Di domenica 14 gennaio 2024), 14 gen. (Adnkronos) - "Il problema non sono i locali ma di queste bestie che escono di casa tutte drogate e vanno a consumare i figli di madre". E ancora: "di tik tok, e queste serie tv come 'Gomorra'. I giovani non stanno più nella realtà". Oppure: "Ci vorrebbe un lockdown 3.0". Sono soltanto alcuni deialla notizia della morte di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni che ha perso la vitaunavicino alla discoteca Medusa di Balestrate (). "Quindi ogni sabato sera davanti a una discoteca ci sarà un? - si chiede Alessandra - Quindi il sabato si esce per fare i mafiosetti e non più per divertirsi?". Pietro dice che il problema "è l', che sentire grandi ...

Così il sindaco di Balestrate Vito Rizzo, in una dichiarazione rilasciata all' Adnkronos , sulla morte di Francesco Bacchi, il20enne ucciso dopo una rissa in discoteca a Balestrate . 'Il ...🔊 Ascolta articolo - Undi 20 anni, Francesco Bacchi, è deceduto nella notte tra sabato e domenica a causa delle ... La Procura diha aperto un'inchiesta per omicidio in relazione ...Lo dice il prefetto di Palermo Massimo Mariani che in questi mesi ha avviato diversi incontri con le associazioni di categoria dei gestori ...Un altro ragazzo ucciso in discoteca nel palermitano, un altro giovane che perde la vita durante una serata all’insegna del divertimento. La morte di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni ucciso la ...