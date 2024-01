Palermo | giovane morto dopo rissa discoteca | sospetti su un ventenne

Palermo , 14 gen. (Adnkronos) - tracce di sangue su una panchina e lungo la via Palermo di Balestrate, ma anche in una via laterale, sono stati ... (liberoquotidiano)

Un caso simile alcune settimane fa Meno di un mese fa un altro ragazzo era stato ucciso a colpi di pistola all'interno di una discoteca a. Rosolino Celesia , ildi 22 anni del Cep, ...- C'è un fermato per l'omicidio di Francesco Bacchi, il 20enne ucciso la scorsa notte a ... Si tratterebbe di un altrodi 20 anni che avrebbe confessato il delitto dicendo però di non ...Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Proseguono ininterrottamente dall'alba di oggi gli interrogatori dei testimoni presenti la notte scorsa nella discoteca Medusa di Balestrate (Palermo) e anche ...Un ventenne, Francesco Bacchi, è stato ucciso nel corso di una rissa scoppiata in seguito a una serata nella discoteca Medusa di Balestrate, in provincia di ...