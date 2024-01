Palermo | cugino ragazzo morto dopo rissa | ' Francesco era un angelo'

...- perché Saman si era opposta a un matrimonio combinato con unin patria LA CATTURA DI MATTEO MESSINA DENARO Il 16 gennaio, dopo una latitanza durata 30 anni, in una clinica privata di...Indagano i carabinieri L'episodio è accaduto in un locale notturno di via. Stando alle ... Il post delsui social "Per sempre nel mio cuore cuginetto mio Francesco Bacchi che il signore t ...Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - "Francesco era un angelo...". A dirlo è Vincenzo Corso, cugino di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni morto dopo la rissa della scorsa notte nei pressi della ...Gli inquirenti avrebbero trovato delle tracce di sangue in via Palermo ma anche nelle vie limitrofe ... Intanto sui social si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio. Un cugino scrive: “Per ...