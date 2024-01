Ostaggi israeliani di Hamas - manifestazione dei familiari a cento giorni di prigionia (Adnkronos) – Manifestazioni si terranno in Israele e in tutto il mondo per accompagnare il countdown verso il triste traguardo dei cento giorni ... (ildenaro)

Ostaggi israeliani di Hamas - manifestazione dei familiari a cento giorni di prigionia (Adnkronos) – Manifestazioni si terranno in Israele e in tutto il mondo per accompagnare il countdown verso il triste traguardo dei cento giorni ... ()

Ostaggi israeliani di Hamas - manifestazione dei familiari a cento giorni di prigionia Pubblicato il 14 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Manifestazioni si terranno in Israele e in tutto il mondo per accompagnare il countdown verso il ... (dayitalianews)

Ostaggi israeliani di Hamas - manifestazione dei familiari a cento giorni di prigionia Cortei in tutto il mondo per chiedere che vengano salvate le persone, rapite lo scorso 7 ottobre. Capo di Stato maggiore di Tel Aviv: "Il tempo ... (sbircialanotizia)

Ostaggi israeliani di Hamas - manifestazione dei familiari a cento giorni di prigionia (Adnkronos) – Manifestazioni si terranno in Israele e in tutto il mondo per accompagnare il countdown verso il triste traguardo dei cento giorni di ... (periodicodaily)