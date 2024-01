Ostaggi israeliani di Hamas | manifestazione dei familiari a cento giorni di prigionia

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Cortei in tutto il mondo per chiedere che vengano salvate le persone, rapite lo scorso 7 ottobre. Capo di Stato maggiore di Tel Aviv: "Il tempo stringe". Macron: "Non abbandoniamo i nostri figli" Manifestazioni si terranno in Israele e in tutto il mondo per accompagnare il countdown verso il triste traguardo deidi