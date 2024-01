Ospiti Domenica In | talk su Sanremo 2024 | Danny Quinn e Enrica Bonaccorti da Mara Venier

Torna il weekend e con esso l’immancabile appuntamento con il salotto di Verissimo . Domani e dopodomani due puntate assolutamente da non perdere (in ... (ilcorrieredellacitta)

Torna il consueto appuntamento con il salotto di Domenica In. Ecco chi sarà ospite in studio da Mara Venier Domenica 14 gennaio 2024. Perché la ... (ilcorrieredellacitta)

Domenica In condotta come sempre da Mara Venier andrà con la diciottesima puntata il 14 gennaio 2024 dalle ore 14:00 alle ore 17:10 su Rai1 e su Rai ... (velvetmag)

In, puntata del 14 gennaio 2024 Tra glidiIn di oggi 14 gennaio e che discuteranno del Festival di Sanremo ci saranno Bobby Solo , Nicola Di Bari , Maurizio Vandelli ...Alessio in vantaggio, opportunità per gliazione condotta da Missale che serve Tomasello con ... Prossimo turno il Nicosia giocherà ancora in casa con il SantaVittoria, il S. Alessio ...Academy Basket La Spezia - Green Lucca Le Mura Spring 53-64 (17-11; 34-33; 40-53) Academy La Spezia: Tronfi 2, Vittiman, Guerrieri* 18, Maiocchi* 6, Morselli* 5, Silvi n.e., Candelori* 13, Serpellini ...Circa 120 persone, fra bambini e accompagnatori, hanno viaggiato alla scoperta delle Ferrovie e dei suoi mestieri ...