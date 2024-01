Oroscopo della prossima settimana dal 15 al 21 gennaio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Vega | previsione settimanale

Le due conduttrici sono riapparse sul piccolo schermo oggi domenica 14 gennaio con una nuova puntatatrasmissione, all'internoquale non è mancata la rubrica dedicata all'di ...'Non sono meteoropatica e non credo all', figuriamoci al blue monday. La tristezza non dipende da un giorno e non può essere ... una donna solare ma che spesso ha cantato i sentimenti...Le previsioni astrali a Citofonare Rai2: classifica prossima settimana Nuovo appuntamento con Citofonare Rai2 di Simona Ventura e Paola Perego. Le due ...Diciannovesima giornata nel campionato nazionale di Serie A2 di basket maschile e ancora due risultati opposti per le compagini siciliane impegnate nel girone verde del torneo. Trapani Shark, guidato ...