OPERAI SPECIALIZZATI SETTORE EDILE

(Di domenica 14 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 17/12/2023: PersonaleoSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa-Società Benefit ricerca urgentemente per azienda cliente di Bosco (PG)nel. REQUISITI SPECIFICI: esperienza pregressa di almeno 3/5 anni nel campo dell’edilizia in merito a lavori di ristrutturazione, muratura, coperture, carpenteria, montaggio, uso e smontaggio di impalcature; ·La risorsa ideale, ha maturato esperienza nei cantieri. Si offre contratto full time Contratto di lavoro: Contratto iniziale di somministrale finalizzato ad un contratto a tempo indeterminato CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

