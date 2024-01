Onu | “Spirale violenza in Yemen può avere gravi ripercussioni”

... in unadi cui al momento non si vede la fine. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ... Mondo Attacco in Yemen, la Russia chiede la convocazione del Consiglio di sicurezzaPartigiani di ...Se Israele vuole che ladi violenza finisca e che si apra una stagione di tranquillità e di ... gli chiede di autorizzare ispezioni dell'nella Striscia e di consentire maggiori flussi di ...Ginevra, 13 gen. (Adnkronos) - “Le uccisioni massicce, la distruzione, lo sfollamento, la fame, le perdite e il dolore degli ultimi 100 giorni sono una macchia per l'umanità”. Lo dice in una nota Phil ..."Stiamo assistendo a una spirale di violenza che rischia di avere gravi ripercussioni sulla sicurezza politica, economica e umanitaria dello Yemen e della regione". A dirlo è Khaled Khiari, ...