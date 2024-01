Olimpia Milano-Derthona Tortona | Lega Basket A | meneghini favoriti | ultime e diretta tv

(Di domenica 14 gennaio 2024) Continuare la risalita in classifica ricordando a tutte le rivali dellaA che i bi-campioni d’Italia sono ancora la formazione da battere, nonostante un periodo di appannamento che ha caratterizzato, soprattutto, i primi mesi della stagione. Togliersi di dosso tutta la negatività accumulata in questo periodo rientrando, prepotentemente, nelle posizioni che garantirebbero l’accesso, quanto meno, ai playoff di fine regular season. Questi gli obiettivi, concreti e potenti da inseguire, per le due contendenti che in questa domenica si sfideranno nell’hinterland meneghino. Da un latoche attualmente detiene la quarta posizione in classifica con nove vittorie e sei pareggi (a meno due dalla vetta), dall’altraoggi undicesima con uno score inverno ...

“Avevamo poca energia , non ho molto da aggiungere a questo. Alla quinta partita in dieci giorni, non avevamo abbastanza energia per sostenere la ... (sportface)

Il programma, l'orario e come vedere in diretta- Tortona , sfida valida come 16giornata della Serie A1 2023/2024 di basket . Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, con i meneghini che hanno battuto Trento, assicurandosi un ...Dopo il doppio turno di Eurolega, al Forum si apre il girone di ritorno in serie A per la squadra di Messina. Piemontesi a caccia della prima vittoria storica contro i ...Milano ha conquistato la vittoria in tutte queste occasioni. - Gli allenatori. Ettore Messina e Walter De Raffaele si sono incrociati 15 volte in Serie A, 11 delle quali conquistati dall’attuale coach ...L'ultima partita giocata di Nikola Mirotic risale al 30 novembre contro lo Žalgiris Kaunas al Forum. Da allora il montenegrino con passaporto spagnolo ha iniziato un ...