Oggi 14 gennaio | San Felice da Nola Perseguitato | viene poi liberato miracolosamente

... decisione che ha generato una serie di rappresaglie dei narcos con violenze e saccheggi contro istituzioni e forze dell'ordine CAOS IN ECUADOR Continua il caos in Ecuador:, 10, un'...... confermando che la politica diè simile ad un vaso di terracotta. Non dimentichiamolo mai. ...2022, c'è da eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Vi ricordate quei giorni Alla ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 13 gennaio 2024 Su Rai 1 è andato in onda Tali e quali. Su Rai 3 Quinta dimensione. Su Rete 4 I bambini della speranza. Su ...I risultati dell'Iowa, insieme a quelli delle primarie del 23 gennaio in New Hampshire, potranno indicare se veramente la nuova candidatura di Trump alla Casa Bianca è scontata, come le percentuali ...