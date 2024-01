Nuova eruzione vulcanica in Islanda | video

Previsione che si è avverata intorno alle 13, quando unafessura più piccola si è aperta a ...guardia costiera islandese) Qui sotto il live dove è possibile seguire l'evoluzione dell': ...A poco meno di un mese dalla vastavulcanica in Islanda, nella penisola di Reykjanes a sud di Reykjavík, unasi è verificata questa mattina dopo le 7.00 (le 8.00 in Italia) molto più a sud rispetto a quella del 18 dicembre, come riporta il quotidiano islandese Morgunblaðið. " Si è aperta una ...Diciannovesima giornata nel campionato nazionale di Serie A2 di basket maschile e ancora due risultati opposti per le compagini siciliane impegnate nel girone verde del torneo. Trapani Shark, guidato ...Nuova eruzione vulcanica in Islanda, a sud-ovest della capitale Rejkyavik. Secondo quanto riferito dall'Ufficio meteorologico nazionale, alle 3 della scorsa ...