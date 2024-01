Nuova eruzione in Islanda | evacuata la città di Grindavík Dichiarato lo stato d' emergenza

Unavulcanica si verificata questa mattina, domenica, dopo le 7:00 (le 8:00 in Svizzera) a sud - ovest della capitale islandese Rejkyavik. L'ha ripreso sulla penisola di Reykjaness,...Fotogallery - Centinaia di manifestanti pro palestinesi davanti alla Casa Bianca Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Islanda,vulcanica: evacuata un'intera città Ultimo Aggiornamento ...Numerosi morti e feriti in Colombia, dove una frana di fango avvenuta in una zona montuosa ha investito una strada trafficata, tra Quibdó e Medellín ...Fondata nel 2014 da Wlliam Li, Nio si sta imponendo nel mercato cinese delle auto elettriche. Quotata a Wall Street e presente con modelli di fascia alta anche in Europa, la storia dell'Elon Musk del ...