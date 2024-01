Nuova eruzione a Sud-Ovest di Rejkyavik | allarme in Islanda La premier | «Situazione terrificante» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 14 gennaio 2024) Unavulcanica si è verificata domenica 14 gennaio intorno alle ore 7 (le 8 in Italia) a sud-della capitale islandese. La città di Grindavík è stata evacuata poco prima delle quattro del mattino in via preventiva. Il dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza. «La. È spaventoso vedere quanto sia vicina l’a Grindavík iniziata questa mattina», ha detto il primo ministro islandese Katrín Jakobsdóttir, citato dai media locali. I geoscienziati dell’Ufficio meteorologico islandese ritengono che il magma possa trovarsi sotto la città, rimasta senza elettricità anche a seguito dell’attività sismica notevolmente aumentata. Stando a quanto scrive il quotidiano ...