Novak Djokovic soffre agli Australian Open | “Non sono stato bene | sentite la mia voce Giocavo contro uno specchio”

(Di domenica 14 gennaio 2024)ha faticato più del previsto al primo turno degli2024. Il fuoriclasse serbo, presentatosi sul cemento di Melbourne per difendere il titolo conquilo scorso anno, ha sudatoil croato Dino Prizmic e si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-3, 6-4. Il numero 1 al mondo ha regolato il numero 178 del ranking ATP all’esordio nel primo Slam della stagione tennistica.ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “un po’ sottotono, negli ultimi quattro, cinque giorni non. Probabilmente potete giudicare dalla mia. Ma bisogna accettare le circostanze e cercare di ...

... almeno fino alla semifinale, in cui potrebbe incrociare il 10 volte campione. Dopo l'esordio vincente contro Van de Zandschulp, l'azzurro se la vedrà con un altro olandese, Jesper de ...È entrato in campo per vincere" commenta il serbo che aggiunge: "Sono sottotono ma bisogna adattarsi e dare il massimo" Primo turno meno facile che mai per. Il numero uno al mondo ...Novak Djokovic ha faticato più del previsto al primo turno degli Australian Open 2024. Il fuoriclasse serbo, presentatosi sul cemento di Melbourne per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, h ...“Impressionato dalla mentalità, dall’approccio e dal gioco di Dino Prizmic. È entrato in campo per vincere” commenta il serbo che aggiunge: “Sono sottotono ma bisogna adattarsi e dare il massimo” ...