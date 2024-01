“Non mi sento bene” Affari Tuoi | Amadeus costretto a fermare tutto | “Portiamogli subito l’acqua”

(Di domenica 14 gennaio 2024), tutti con il fiato sospeso. Lo show disi è aggiudicato un altro successo, tenendo incollati al piccolo schermo numerosissimi telespettatori bramosi di scoprire se i concorrenti in gara si sarebbero aggiudicati un ricco montepremi finale: “Gaetano è affiancato dalla sua dolce metà, la fidanzata Nancy”, ha dunque annunciato a tutti il padrone di casa. La coppia di concorrenti ditenta la fortuna. Il programma ditiene con il fiato sospeso fino all’ultimo e infatti per la coppia di sposini è stato fin daimportante mantenere la concentrazione e provare anche a giocare con una sana dose di coraggio. Leggi anche: “Adesso basta, mi dà fastidio!”., il concorrente sbrocca in ...

...sinistra è cambiata solo dopo essersi reso conto che erano 6 le forze politiche a volerle e 4 a... Per evitare gli equivoci 'interessati' diffusi da qualcuno,l'esigenza di chiarire la ...Anzi, sto troppo bene nella mia follia, avrei anche troppe rivincite da prendermi, ma oggi quel che accade del dopomi interessa più di tanto. Micome se fossi seduto tutto solo in fondo al ...Maria (De Filippi) la sente «meno che in passato: mi sono estraniato dai contesti che vivevo prima». I vestiti color fluo non li indossa più e non mette neppure più ..."Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità, a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po' ...