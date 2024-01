Non chiamo Meloni e Venezi al maschile | non rispetterò la loro volontà perché rispetto loro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) di Riccardo Bellardini Era un giorno di fine anno, e la deputata del Pd Guerra si riferiva al Presidente di turno della Camera, Giorgio Mulé, iniziando il suo intervento con un fiero e provocatorio “Signora Presidente”. E la provocazione ha colto nel segno. Mulé se l’è presa di brutto. Ha sentito la sua mascolinità attaccata. Forse tra le gambe si sarà sentito il coso raggrinzito, gli saranno venuti pure dubbi, chi lo sa. “La mia identità è ben chiara”, ha risposto lui, cercando di tranquillizzare tutti e pure se stesso. Peccato che non sia chiara da secoli quella delle donne, o che più precisamente, non venga per nulla rispettata,le donne un’identità forte ce l’hanno, anche se pare invisibile, perennemente sotterrata dalla supponenza, nonostante il graduale cambio di marcia degli ultimi anni. Questo recente battibecco andato in scena ...