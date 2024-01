NJPW | Windy City Riot | annunciati due grandi match

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 14 gennaio 2024) New Japan Pro-Wrestling ha celebrato ieri sera l’evento Battle in The Valley a San José, CA. Durante lo spettacolo sono stati due incontri per il prossimo grande evento che la compagnia terrà negli Stati Uniti:. Dopo aver sconfitto Shingo Takagi in unsenza squalifiche Jon Moxley ha preso il microfono e ha sfidato l’attuale Campione IWGP Tetsuya Naito a un. L’ex campione AEW ha sottolineato che nel 2024 ha un solo obiettivo in mente: mettere KO Naito. Nonostante Naito sia l’attuale campione, l’incontro non sarà titolato. Inoltre, Mustafa Ali ha confermato la sua presenza. L’ex lottatore della WWE ha lanciato una sfida a Hiromu Takahashi, in un video trasmesso durante ...