NJPW | Risultati di Battle in the Valley 2024 | debutto per Mustafa Ali e Jack Perry

(Di domenica 14 gennaio 2024) Laha tenuto, nella notte, il consueto show su territorio statunitense di inizio anno, ovveroin the. L’evento, svoltosi al San José Civic dell’omonima città californiana, ha visto i debutti diAli, nonché uno degli ultimi match prima dell’approdo in AEW full-time di Will Ospreay. Ecco qui di seguito la lunga lista dei. PRE-SHOW Matt Vandragriff batte Goldy in uno STRONG Survivor Match. Stephanie Vaquer sconfigge Viva Van MAIN SHOW Shota Umino, Fred Rosser & Jacob Fatu sconfiggono il Team Filthy (Tom Lawlor, Royce Isaacs & Jorel Nelson). Dopo l’incontro,debutta inassaltando Umino e stracciando il suo contratto con la ...

Support Italian Wrestling, grande successo per Legacy: idello show Dove vedere Wrestle Kingdom 18 in Italia Il grande evento dellasarà visibile alle 8:30 di giovedì 4 gennaio(fuso ...Support Italian Wrestling, grande successo per Legacy: idello show Dove vedere Wrestle Kingdom 18 in Italia Il grande evento dellasarà visibile alle 8:30 di giovedì 4 gennaio(fuso ...Un match mozzafiato ed un promo strappalacrime: ecco cos'è accaduto in quel di Battle in The Valley 2024 tra Kazuchika Okada e Will Ospreay ...NJPW Battle in The Valley 2024 risultati: ecco tutto ciò che è accaduto nell’ultimo pay per view della promotion nipponica ...