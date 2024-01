NJPW | Match di debutto per Riddle

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ieri notteha combattuto il suo primoin Giappone. L’atleta era apparso negli show della Compagnia annunciando il suo arrivo in Giappone, dopo mesi passati ai box dopo il suo licenziamento dalla WWE. Quello di ieri notte a Battle in the Valley è stato un tag teamin cui, insieme ad un partner a sorpresa, ha affrontato Zack Sabre jr. e Bad Dude Tito. Il compagno di squadra dell’ex WWE si è rivelato essere Jeff Cobb, rivitalizzando lo storico team dei Chosen Bros. Una vittoria “sudata” Per la verità, oltre al duo dei Chosen Bros, è stata riportata in auge la rivalità trae Sabre Jr. i quali, proprio durante questa battaglia, hanno dato vita ad un’acceso scontro denso di acrimonia che ha visto come vittima la caviglia di. Tuttavia, ...