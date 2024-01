Nigeria | Osimhen non basta | 1-1 all’esordio in Coppa d’Africa

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il risultato delladi Victornella partita d’esordio dellacontro la Guinea Equatoriale Si è chiuso con il risultato di 1-1 l’esordio dellaincontro la Guinea Equatoriale. Nonostante il gol diche aveva pareggiato i conti nel primo tempo dopo la rete di Salvador, la nazionale biancoverde non è riuscita ad andare oltre al pareggio. Passo falso quindi per la, tra le grandi favorite di questa. Nella prossima partita la nazionale die Lookman sfiderà la Costa d’Avorio che oggi ha battuto la Guinea Bissau per 2-0.

