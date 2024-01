Neonato trovato vivo dentro un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese

(Adnkronos) – Un neonato , chiuso in un sacchetto di plastica e con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati è stato trovato questa sera in ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Un neonato , chiuso in un sacchetto di plastica e con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati è stato trovato questa sera in ... ()

(Adnkronos) – Un neonato , chiuso in un sacchetto di plastica e con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati è stato trovato questa sera in ... (ildenaro)

Nel luogo dove è statoilnon sembrano essere presenti sistemi di sorveglianza, che possano aiutare a individuare l'autore o l'autrice del terribile gesto.Leggi Anche Taranto,abbandonato vicino a un cassonetto: trovata la madre Sulla vicenda indagano i carabinieri che non hanno individuato sistemi di sorveglianza in zona e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. ...In provincia di Torino, all'interno di un cassonetto dei rifiuti è stato trovato un neonato. Fortunatamente il piccolo sta bene ...Neonato trovato in un cassonetto a Villanova. Un 49enne attirato dal pianto è immediatamente intervenuto salvando il piccolo ora in ospedale ...