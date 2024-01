Neonato abbandonato nel cassonetto | l' uomo che l' ha soccorso | Io l' adotterei

In caso di non riconoscimento del nascituro da parte della donna, la Città di Torino si curerà delfino ad adozione definitiva. Il progetto comunale prevede anche una campagna di '...Il rapido intervento del personale del 118 e dei carabinieri, è stato fondamentale per la tempestiva assistenza del. Il piccolo è stato trasportato presso l'Ospedale di Ciriè dove è stato ...«Fortunatamente dal suo abbandono al ritrovamento non è passato molto tempo, ma è arrivato in ospedale in ipotermia - spiega il primario della pediatria Adalberto Brach del Prever - quindi dal suo ...«È un gesto difficile da spiegare. Io spero che la mamma o chi è stato a fare questo gesto ci ripensi e vada in ospedale a cercare il suo bimbo. Le ...