Neonato abbandonato in un cassonetto alle porte di Torino | salvato da un passante | «Vivo da poche ore»

(Di domenica 14 gennaio 2024) Era venuto al mondo daore ilritrovato ieri pomeriggio 13 gennaio in unda unche lo ha sentito piangere a Villanova Canavese,di. Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato alla placenta, come ha spiegato il 49enne alla Stampa. Mentre si trovava a passare vicino aldell’immondizia, l’uomo racconta di aver sentito dei rumori. All’inizio ha pensato a un animale, poi la scoperta incredibile. Soprattutto provvidenziale, visto che in quel momento le temperature erano già parecchio rigide: «Fuori ci saranno stati un grado o due sotto zero – spiega l’uomo – quanto avrebbe resistito il piccolo?». Lanciato l’allarme al 112, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di ...

