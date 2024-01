NBA | risultati della notte 14 gennaio | Utah supera i Lakers | vittore di Boston e Milwaukee

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sono otto le partite di unaNBA che conferma l’ottimo momento degliJazz, arrivati alla loro quinta vittoria consecutiva, l’undicesima nelle ultime tredici partite. L’ultimo successo è quello contro i Los Angeles, privi dell’infortunato LeBron James (problema alla caviglia), che sono stati battuti 132-125. Grande prova di Lauri Markkanen (29 punti), ma anche di Collin Sexton (27 punti), mentre serata no al tiro per Simone Fontecchio, che resta in quintetto, ma non trova mai la via del canestro (0 punti con 4 assist e 4 rimbalzi). Ainon bastano i 39 punti di D’Angelo Russell e la tripla doppia di Anthony Davis (15 punti, 15 rimbalzi e 11 assist). Diciannovesima partita in casastagione e diciannovesima vittoria per iCeltics, che continuano nella ...

Si è conclusa una notte molto ricca in NBA, con ben 10 partite e tanto da raccontare per individualità e non solo. Tanto lo spazio per i big ... (oasport)

Altra grande notte in NBA, con dieci partite disputate tra la Eastern e la Western Conference per la stagione 2023-2024. Scende in campo anche il ... (oasport)

Vittorie anche per Boston (19 su 19 in casa), New York, Chicago, New Orleans e Washington: di seguito tutti ie gli highlights della ...... dove si sono disputate ben dieci partite valide per la regular season2023/2024 . La miglior ...E CLASSIFICHE AGGIORNATE Non tradiscono i Minnesota Timberwolves , bravi a liquidare i ...Il quarto successo consecutivo dei Thunder è stato ottenuto grazie ad una nuova prestazione manageriale di Shai Gilgeous-Alexander (37 punti, 7 assist, 6 rimbalzi, 3 ...Jayson Tatum spinge per fare la differenza nel primo tempo e Jaylen Brown si eleva a primo protagonista per portare a casa il punto dopo l'intervallo. Così ...