NBA 2023 2024 | Lakers sconfitti dai Jazz | successi per Boston e Milwaukee

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sono iCeltics la prima squadra a raggiungere quota 30 vittoria nella regular season NBA. La capolista a Est, ancora imbattuta in casa, supera per 145-113 gli Houston Rockets trascinata dai 32 punti di Brown e dai 27 di Tatum. Rispondono però iBucks, secondi a poca distanza, vittoriosi contro i Golden State Warriors (orfani di Curry e Thompson) per 129-111. 33 i punti di Giannis Antetokounmpo, 27 quelli di Lillard.anche per New York Knicks e Chicago Bulls, rispettivamente ai danni di Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs, mentre i Dallas Mavericks cedono il passo per 118-108 ai New Orleans Pelicans, guidati da Jordan Hawkins (per lui career-high da 34 punti). RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Tornano a vincere una partita i Washington Wizards, capaci di superare ...