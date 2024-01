Natale Mondo | 36 anni fa un altro omicidio mafioso nell’indifferenza dello Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Oggi ricorre l’versario della morte di, poliziotto della Mobile palermitana, sezione 5° investigativa di Ninni Cassarà.fu assassinato da killer di Cosa nostra il 14 gennaio 1988 innanzi al negozio di giocattoli della moglie Rosalia. Noi della Sezione eravamo legati da sincera amicizia: tra noi non esistevano segreti. Ogni appartenente alla Sezione portava in dote le pregresse conoscenze giovanili delera esperto delle famiglie della sua borgata di nascita, l’Arenella, dove fu ucciso, mentre io di quella di Ciaculli-Villabate. In buona sostanza, ognuno di noi dava un fattivo contributo di conoscenza. Giova dire che tutta la sezione di Ninni Cassarà era amalgamata e plasmata proprio nel modo in cui lo stesso Ninni voleva che ...