Nastri d’Argento – a Mario Martone “Nastro dell’anno” per il Documentario

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 gennaio 2024) IL ‘’ – DOCUMENTARI 2024 È il Premio con il quale i Giornalisti Cinematografici segnalano la qualità, tra cinema e memoria, del suo impegno nel racconto affettuosamente inedito di Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi e l’originalità di Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice che svela il mondo e la filosofia di un grande fotografo Anche i conflitti, le migrazioni, i femminicidi, il clima nei 55 titoli della selezione ufficiale che, mai come quest’anno, racconta con il cinema e l’arte anche le icone della musica La premiazione dei vincitori a Roma nelle prossime settimane ‘’ per il, un grande autore che con curiosità e ...