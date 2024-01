Napoli | un risultato negativo contro la Salernitana avrebbe aperto una riflessione su Mazzarri Sky

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ieri la vittoria in extremis delsulla. Derby vinto in “zona Cesarini” si sarebbe detto tempo fa. Oggi però è tempo di pensare già alla Supercoppa. Ilè già partito per Riyadh. Della partitalarimangano i tre punti e la buona reazione della squadra dopo il gol subito da Candreva. C’è ancora da lavorare tanto sulla dimensione del gioco, conche ancora aspetta i rinforzi dal mercato. A Sky, l’inviato Massimo Ugolini, fa il punto della situazione. Unlagettato nel baratro squadra e ambiente euna profondasulla gestione ...

...di misura cautelare della permanenza in casa emessa dal tribunale per i Minorenni di- ... i tre ragazzi, a bordo di uno scooter (poi di proprietà del nonno di uno dei minori), ...... mercoledì scorso, la Lazio è riuscita " soffrendo molto " a piegare con lo stesso(1 - 0)...la squadra di Sarri " prima vittoria sul Lecce da quando è a Roma - sorpassa di nuovo ilin ...Joan Gonzalez, centrocampista del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro la Lazio: "Pure il primo tempo abbiamo creato tanto, dispiace non aver segnal ...Della partita contro la Salernitana rimangono i tre punti e la buona reazione. A Napoli, Mazzarri ancora aspetta i rinforzi dal mercato ...