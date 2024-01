Napoli | tra i convocati per la Supercoppa ci sono anche Meret | Olivera e Cajuste

Un giorno in meno, per provare a ritrovarsi con due uomini in più: il mercato ha i suoi tempi e pure i suoi ritmi e il Napoli se ne sta avvolto nei ... (247.libero)

Ille squadre interessate ad ingaggiarlo. Traorè è sempre più vicino al(Romano) Esami medici prenotati per Hamed Junior Traoré come nuovo giocatore dele ......intitola nel 1957 il celebre studio sulla letteratura monastica medievale che mostra il legame... e poi con Eugippio e Cassiodoro nei monasteri di Castellum Lucullanum pressoe di Vivarium ...Le scelte dell'allenatore azzurro per l'Arabia: la squadra è partita questa mattina, giovedì in programma la semifinale contro la Fiorentina ...Il Napoli è partito questa mattina per Riyad dove parteciperà alla EA Sports FC Supercup che andrà in scena in Arabia Saudita. Gli azzurri, campioni d' Italia, giocheranno contro la Fiorentina la prim ...