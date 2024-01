Napoli-Salernitana | moviola CorSport | rigore e gol regolari | proteste immotivate

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ladelpromuove Marinelli insu Simeone e gol di Rrahmani completamenteingiustificate. Non si placano le vibranti polemiche in casaper l’arbitraggio di Marinelli nella sfida persa 2-1 contro il. In particolare i granata contestano la concessione delche ha portato al momentaneo 1-1 di Politano e la validazione del gol vittoria di Rrahmani. Ma ladel Corriere dello Sport promuove in pieno la direzione dell’arbitro, giudicandossimi sia il penalty che la rete. Andando ad analizzare il calcio diconcesso al, ...

Nel post Napoli-Salernitana non poche sono state le polemiche di parte granata all’arbitraggio di Marinelli in campo e al VAR Di Bello. Inzaghi ha ... (terzotemponapoli)

Mazzarri salva la panchina con due gol arrivati negli extra - time dopo una partita in cui ilha sofferto Ci13/01/2024 - campionato di calcio serie A // foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Politano La vittoria delcontro lanon è stata sicuramente frutto del bel gioco o di una gara ...Contro la, in corsa, ha rimodulato ilsenza idee bizzarre ma con cambi giusti e formula ponderata. Ci13/01/2024 - campionato di calcio serie A // foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Walter Mazzarri Una boccata d'ossigeno. Che di questi tempi vale oro. La realtà va sempre tenuta in considerazione. E oggi non si può ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quella di oggi contro il Lecce potrebbe essere l'ultima convocazione di Toma Basic con la maglia della Lazio. Il centrocampista croato, ...Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli: "Emergenza è il concetto che accompagnerà il Napoli anche a Riyad per la Supercoppa: la parten ...