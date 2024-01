Napoli-Salernitana | la reazione di De Laurentiis dopo la gara

La vittoria del Napoli contro la Salernitana ha lasciato molti dubbi, non solo ai tifosi della Salernitana, ma anche agli esperti . Mentre alcuni ... (dailynews24)

Ieri la vittoria in extremis del Napoli sulla Salernitana . Derby vinto in “zona Cesarini” si sarebbe detto tempo fa. Oggi però è tempo di pensare ... (ilnapolista)

Paolo De Paola , giornalista, ha parlato del rigore concesso al Napoli contro la Salernitana, nel suo editoriale per Sportitalia. Queste le sue ... (terzotemponapoli)

2 a 1 (Foto A. De Cristofaro - NapoliToday) La vittoria delin casa, raccontata da Mario Parisi qui , ha finalmente riportato - almeno per ora - il sereno: sul volto di ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversaria'Una direzione arbitrale scandalosa' che ha penalizzato 'moltissimo' larispetto ale 'che compromette il ...Raffaele Auriemma, giornalista, si è espresso così all'indomani del successo del Napoli nel derby contro la Salernitana ...Paolo De Paola, giornalista, ha parlato del rigore concesso al Napoli contro la Salernitana, nel suo editoriale per Sportitalia: "Ma Rocchi ha visto l’assurdo rigore dato al Napoli contro la Salernita ...