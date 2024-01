Napoli | quarto posto a tre lunghezze

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il, dopo il triplice fischio di Pairetto a Firenze, si scopre incredibilmente a tre soli punti dal. I Viola, nel match delle 18.00 della ventesima giornata, impattano 2-2 contro una bella Udinese. I friulani vanno addirittura in vantaggio con Lovric al 9?. Sfiorano il raddoppio prima con Lucca, poi con Pereyra. Anche Samardzic, oggetto del desiderio dei partenopei, ci prova su punizione, ma nulla. Nella ripresa la Fiorentina sembra più decisa e pareggia con Beltran al 55?. Nel momento peggiore, l’Udinese però trova il guizzo che la porta al pari con Thauvin, che già poco prima aveva colto un palo. Ma all’86’ Nzola su rigore regala il pari ai toscani. La Viola rimane così ala 34 punti prima di partire per Ryad, l’Udinese sale a 18 punti, fuori dalla zona retrocessione, ...

Due carabinieri feriti e due uomini in manette . È il bilancio della violenta colluttazione avvenuta in via Nuova Bagnoli, a Napoli , nel corso di un ... (teleclubitalia)

Prima di questo match i viola detenevano 33 punti,posto in classifica, contro i 17 degli ... con il tecnico della Lazio (anch'essa semifinalista in virtù del suo secondo posto dietro il...Il rigore di Nzola al 87 salva la Viola da una clamorosa sconfitta. Al Franchi finisce 2 - 2, ila - 3 dalposto. Mp Firenze 27/08/2023 - campionato di calcio serie A / Fiorentina - Lecce / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Nzola Mbala Al Franchi la Fiorentina evita la ...Ecco come cambia la classifica dopo il 2-2 al Franchi tra Fiorentina e Udinese, match valido per la 20esima giornata di Serie A ...La prima di Meo Sacchetti alla guida della Carpegna Prosciutto VL Pesaro sarà davanti a un Fruit Village PalaBarbuto sold out contro la GeVi Napoli di coach ...