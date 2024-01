Napoli | pericolo clausola per Osimhen | David | Højlund e Gimenez i sogni per l’attacco

Leggi su dailynews24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Gli scout del, da sempre attenti ai talenti presenti sul mercato, sono già al lavoro in vista della prossima sessione di mercato. Nei piani del presidente De Laurentiis non sono previsti grandi stravolgimenti, eppure non è da escludere che uno dei titolarissimi della rosa possa partire. Stiamo parlando di Victorche entro la prossima estate L'articolo