Napoli interessato all’ex Torino Lukic | in uscita dal Fulham Schira

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilè alla ricerca di un centrocampista vice Anguissa. Nelle ultime ore è uscito il nome di Sasa, ex, ora in Premier League al. IlmonitoraA riportare la notizia è il giornalista Nicolòè scontento al, dove quest’anno ha collezionato 15 presenze da subentrato. Il calciatore non è soddisfatto del minutaggio concessogli in Inghilterra e vorrebbe lasciare il club a gennaio. Ilè tra le squadre interessate ad ingaggiarlo. Sasa #is not satisfied at #: he wants to play more e so he could leave in January. #have already shown interest in the former’s captain. ...