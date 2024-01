Napoli-Fiorentina | Italiano scioglie i dubbi | “Partirà per l’Arabia”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’allenatore dellaVincenzoha chiarito iin vista della prossima sfida contro ilin Supercoppa Dopo la vittoria in extremis contro la Salernitana, grazie alla rete di Amir Rrahmani, ilquest’oggi è partito perSaudita. Gli azzurri approderanno a Riyad per giocare nella casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, il suggestivo Al-Awwal Stadium. Giovedì 18 gennaio alle 20.00 il calcio d’inizio della prima delle due semifinali del tutto nuovo format della Supercoppa Italiana. Una final four che vedrà affrontarsi in due scontri direttie Lazio-Inter. I prossimi avversari delhanno appena pareggiato 2-2 in campionato, in casa contro l’Udinese. Mister ...