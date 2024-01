Napoli | accelerata per Mangala | c'è l'apertura del Nottingham Forest

(Di domenica 14 gennaio 2024) Emergenza a centrocampo in casa. Tra infortuni, impegni in Coppa d'Africa e un mercato in uscita che ha visto l'addio di Elmas...

... il dg della Salernitana, Walter Sabatini sta provando a dare l'al mercato in entrata ... Un altro rinforzo arriverà dal: con gli azzurri è stata raggiunta l'intesa per il prestito di ...Ultime news calciomercato - L'edizione odierna de Il Mattino annuncia che è ormai ai dettagli la trattativa a centrocampo delper l'arrivo in prestito di Orel Mangala : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieEmergenza a centrocampo in casa Napoli. Tra infortuni, impegni in Coppa d`Africa e un mercato in uscita che ha visto l`addio di Elmas e l`incertezza riguardo il.Il gol all'Empoli potrebbe essere l'ultimo con la maglia del Verona per Ngonge. Una squadra ha pronto il colpo di calciomercato. Napoli beffato.