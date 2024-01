Nancy Maamary | chi è la moglie ricca di Danny Quinn | “Un vero colpo di fulmine”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il noto modello e attore, vincitore de La Fattoria nel 2004, è sposato dal 2016 con, affascinante 47enne nata in Libano nel 1977. Cresciuta in una famiglia aristocratica, è imparentata con i reali sauditi. Sua sorella, a quanto pare, è sposata con l’attuale erede al trono e dovrebbe diventare la prossima Regina d’Arabia.è molto nota in patria, soprattutto al pubblico televisivo: secondoconduceva un programma in una tv di Beirut., chi è lae aristocratica disi incontrano per la prima volta nel 2014, in ...