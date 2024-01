Multa da 170mila euro | il ricorso della Rai | per Chiara Ferragni l' ultimo fronte

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) La Rai fa. Al centro ladairrogata dall'AgCom alla tv di Stato per gli episodi di pubblicità occulta a favore di Meta di Mark Zuckerberg sul palco dell'Ariston di Sanremo, quandoaprì il profilo Instagram di Amadeus in diretta a Sanremo. Stando a quanto riportato da Dagospia, "da Viale Mazzini veniamo a sapere che 'la tv pubblica ha ottemperato alle richieste dell'AgCom ma che ha anche immediatamente presentatoal Tar'". "Con la nostra istanza chiediamo ad Amadeus edi risarcire gli utenti per i danni prodotti - spiegano le due associazioni - La sanzione comminata dall'Autorità per le comunicazioni, seppur impugnata dalla RAI dinanzi al Tar del Lazio, ricade sull'azienda, la quale come noto ...