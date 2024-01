Moviola Monza-Inter | Gagliardini | follia sul rigore! Fuorigioco sì

(Di domenica 14 gennaio 2024)ha avuto Rapuano come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-5. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Rimini, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Antonio Rapuano voto 6. Non gli capita una partita facile, ma anche grazie all’aiuto del VAR (giusto sottolinearlo, dopo tutte le polemiche) riesce a cavarsela. Ricorre subito a un giallo, ad Andrea Colpani al 5’. Poi il rigore per l’, che inizialmente nessuno aveva visto. Ma in realtà è unadi Roberto, che sul colpo di testa di Lautaro Martinez mette le braccia come Leonardo DiCaprio in Titanic e la para. Al 31’ ...

