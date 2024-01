Moviola Milan-Roma 1-0 | prende il via la ripresa | LIVE NEWS

AVar : La Penna- ROMA, LA: 37' - Tocco leggero di Kristensen sul piede destro di Loftus Cheek in area, l'arbitro lascia giustamente correre. Si accendono le proteste sulla panchina ...Roma: l'episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 L'episodio chiave delladel match trae Roma, valido per la 20ª ...GOL! MILAN-Roma 1-0! Rete di Adli. Reijnders serve Adli in orizzontale nella lunetta dell'area di rigore, il francese si libera per il tiro con una finta e batte Svilar con un preciso rasoterra mancin ...Episodio da moviola in Milan-Roma: Loftus-Cheek cade in area dopo un contatto con Kristensen, l’arbitro Guida non assegna il calcio di rigore e ...