Morta la ristoratrice della recensione su disabili e gay | disposta l' autopsia

(Di domenica 14 gennaio 2024) La ProcuraRepubblica di Lodi ha aperto un’inchiesta, senza per ora ipotesi di reato, in relazione alla morte di Giovanna Pedretti, 59 anni, ladivenuta famosa nei giorni scorsi per unasul suo ristorante, di Sant'Angelo Lodigiano, riguardante gay e. Contestualmente, è statal'sul cadaveredonna. Il marito si è accortosua assenza...

