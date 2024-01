Morta Giovanna Pedretti | la titolare della pizzeria criticata per il post su gay e disabili

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il corpodonna è stato trovato oggi nel Lambro, a breve distanza dal ponte di Sant'Angelo. Pochi giorni fa il casorecensione al ristorante. Indagini in corso, gli inquirenti non escludono il suicidio

Sarebbe diPedretti il corpo rinvenuto nel fiume Lambro. La ristoratrice nel giro di poche ore si è ritrovata ad essere una eroina per la risposta data alla recensione shock contro i gay, all'...TrovataPedretti, titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano. I media avevano parlato del locale nei giorni scorsi perché la proprietaria aveva risposto di non tornare a un ...Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria conosciuta per la risposta alla recensione omofoba, è stata trovata morta ...Giovanna Pedretti era titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano. Il corpo della donna è stato rinvenuto nelle acque del fiume Lambro.