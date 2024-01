Morta assiderata una ragazza di 16 anni | era andata a fare una passeggiata nel bosco

(Di domenica 14 gennaio 2024) La giovane turista tedesca di 16, trovata senza vita in unsopra San Candido, in Alta Val Pusteria, Alto Adige, sembra essere deceduta a causa dell'assideramento, come indicato dai ...

Era scarico il cellulare della 16enne morta per assideramento nei boschi di San Candido , in Alto Adige. È quanto rivela il Corriere dell'Alto Adige ... (ilmessaggero)

La giovane turista tedesca di 16 anni, trovata senza vita in un bosco sopra San Candido, in Alta Val Pusteria, Alto Adige, sembra essere deceduta a causa dell'assideramento, come indicato dai ... In vacanza con la famiglia, era uscita all'alba per una passeggiata nel bosco. Poi nessuno l'aveva più vista. Una turista tedesca di 16 anni è morta assiderata a…