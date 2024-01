Morta assiderata a 16 anni | il cellulare era scarico per il freddo | niente geolocalizzazione

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’autopsia effettuata all’ospedale di Bolzano sul corpo della sedicenne turista tedesca originaria di Colonia (R.S. le sue iniziali), non ha evidenziato lesioni o traumi provocati da terzi e ha confermato quanto ipotizzato in un primo momento, ovvero il decesso per congelamento ("verosimilmente compatibile con l’assideramento") . La giovane stava trascorrendo un periodo di ferie assieme alla...

La scomparsa L'allarme è scattato in mattinata quando la giovane non ha fatto rientro. La telefonata dei genitori ha mobilitato decine di uomini tra Soccorso alpino di San Candido, quello della ...Dramma a San Candido: una 16enne tedesca è. Era uscita per una passeggiata con abiti non adatti alle temperature rigide ed è stata ritrovata nel bosco. L'esame sul cadavere ha escluso traumi.