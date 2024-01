Monza-Modena oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Superlega 2023 2024 volley

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tutto pronto per Mint Vero-Valsa Group, partita valevole per la terza giornata di ritorno delladimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo la netta sconfitta a Perugia, tornano sul campo di casa per conquistare altri punti e difendere (o migliorare) la sesta posizione. Dall’altra parte della rete ci sono i canarini di Francesco Petrella, che vogliono provare a rialzare la testa dopo una serie di brutte prestazioni. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.45 di domenica 14 gennaio all’Opiquad Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadella ...