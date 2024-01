Monza-Inter | trasferta in motorino per gli ultras nerazzurri della Curva Nord

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024)non troppo impegnativa per i tifosi dell’e gliin occasione del match disputatosi sabato sera a. Come già accaduto in occasionepartita andata in scena durante lo scorso campionato, glisi sono recati all’U-Power Stadiumcittadina brianzola in scooter, tra fumogeni e bandiere che sventolavano per la propria squadra. Unacertamente proficua, con la squadra di Inzaghi che ha regalato un bel 5-1 ai suoi sostenitori. SportFace.