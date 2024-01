Monza-Inter | scelto il miglior giocatore della partita | pochi dubbi!

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024)il MOTM di, gara finita 5-1 ieri al Brianteo con le doppiette di Lautaro Martinez e Calhanoglu e il gol di Thuram. ILE ?ha il suo MOTM: man of the match! Votato all’unanimità Hakan Calhanoglu. Il turco ha realizzato una grande doppietta, la prima in Serie A, salendo a quota dieci gol stagionali, nove in campionato. I tifosiisti non ha avuto dubbi. Calha è ormai un idolo, premio più che meritato. Dalla ai nostri cuori, @hakanc10 è il #MOTM di ##Forzapic.twitter.com/cxReo0OCYL —(@) January 14, 2024 Super Calha.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...