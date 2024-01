Monza-Inter | il VAR meglio dell’arbitro Rapuano! La moviola – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ladisul Corriere dello Sport non è negativa nei confrontiRapuano. Ma è il VAR, Aureliano, ad avere un voto superiore. GLI EPISODI – Prende 6 l’arbitro di, il riminese Antonio Rapuano. Ma ma mezzo voto in più, 6,5, per il VAR Gianluca Aureliano. Questo – soprattutto – per essersi accorto del (netto) fallo di mano di Roberto Gagliardini in occasione del rigore dello 0-1. VAR cheviene anche per annullare l’1-2 di Matteo Pessina, in leggero fuorigioco sulla sponda di Luca Caldirola. Senza senso le proteste dela inizio ripresa per un cross respinto da Benjamin Pavard (braccio attaccato al corpo) e per il contatto fra Hakan Calhanoglu e Andrea Colpani in avvio di azione del terzo gol ...